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ACS Aktie 1879689 / ES0167050915

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Lukrative ACS-Investition? 14.10.2026 10:03:12

IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ACS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

ACS
83.08 CHF -1.20%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde das ACS-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ACS-Papier bei 22.29 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die ACS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 448.632 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 40’421.71 EUR, da sich der Wert einer ACS-Aktie am 13.10.2026 auf 90.10 EUR belief. Damit wäre die Investition um 304.22 Prozent gestiegen.

ACS wurde am Markt mit 24.52 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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