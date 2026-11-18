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|Lukrative ACS-Investition?
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18.11.2026 10:02:06
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in ACS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das ACS-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ACS-Papier bei 22.75 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 EUR in die ACS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43.964 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’908.42 EUR, da sich der Wert einer ACS-Aktie am 17.11.2026 auf 88.90 EUR belief. Damit wäre die Investition um 290.84 Prozent gestiegen.
ACS wurde am Markt mit 24.21 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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