IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 23.09.2016 wurde das ACS-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ACS-Papier bei 22.84 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 437.844 ACS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 95.95 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 42’011.10 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 42’011.10 EUR, was einer positiven Performance von 320.11 Prozent entspricht.

Alle ACS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch