IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

ACS-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68.00 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die ACS-Aktie investiert hat, hat nun 1.471 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 92.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135.96 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 35.96 Prozent.

Zuletzt verbuchte ACS einen Börsenwert von 24.60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch