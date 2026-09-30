ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative ACS-Investition?
|
30.09.2026 10:02:14
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen ACS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
ACS-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68.00 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die ACS-Aktie investiert hat, hat nun 1.471 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 92.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135.96 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 35.96 Prozent.
Zuletzt verbuchte ACS einen Börsenwert von 24.60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu ACS S.A.
Analysen zu ACS S.A.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt pendelt am Mittwoch um die Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts geht. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.