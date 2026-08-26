IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das ACS-Papier bei 21.58 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die ACS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46.335 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 4’832.75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 104.30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 383.27 Prozent gesteigert.

ACS wurde am Markt mit 27.84 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch