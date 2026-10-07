IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden ACS-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ACS-Aktie bei 32.92 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30.377 ACS-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’920.72 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 06.10.2026 auf 96.15 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 192.07 Prozent.

ACS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch