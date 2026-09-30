IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acerinox-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde die Acerinox-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Acerinox-Papiers betrug an diesem Tag 11.09 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acerinox-Aktie investiert, befänden sich nun 90.171 Acerinox-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Acerinox-Papiers auf 17.19 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’550.05 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 55.00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Acerinox bezifferte sich zuletzt auf 4.34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch