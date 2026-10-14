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Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018

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Rentable Acerinox-Investition? 14.10.2026 10:03:12

IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Acerinox-Investment gewesen.

Acerinox
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Heute vor 1 Jahr wurden Acerinox-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11.75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Acerinox-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.511 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (16.77 EUR), wäre das Investment nun 142.72 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 42.72 Prozent vermehrt.

Acerinox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.19 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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