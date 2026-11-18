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|Rentable Acerinox-Investition?
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18.11.2026 10:02:06
IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Acerinox-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Acerinox-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 10.05 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Acerinox-Papier investiert hätte, hätte er nun 995.520 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (15.30 EUR), wäre das Investment nun 15’231.46 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 52.31 Prozent vermehrt.
Acerinox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.89 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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