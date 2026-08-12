IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Acerinox-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Acerinox-Aktie bei 11.76 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Acerinox-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.503 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Acerinox-Papiers auf 18.29 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155.53 EUR wert. Mit einer Performance von +55.53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Acerinox war somit zuletzt am Markt 4.49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch