IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Acerinox-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10.67 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Acerinox-Papier investiert hätte, hätte er nun 9.372 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 146.02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15.58 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46.02 Prozent angewachsen.

Acerinox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.94 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch