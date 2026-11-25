Das Acciona-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Acciona-Anteile bei 163.00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 61.350 Acciona-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’349.69 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Anteils am 24.11.2026 auf 185.00 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 13.50 Prozent gleich.

Am Markt war Acciona jüngst 10.14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch