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Acciona Aktie 978954 / ES0125220311

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Acciona-Investment 14.10.2026 10:03:12

IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Acciona-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Acciona
193.89 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

Acciona-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 182.00 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 54.945 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Acciona-Papiers auf 214.60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’791.21 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.91 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Acciona betrug jüngst 11.47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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