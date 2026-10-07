Acciona Aktie 978954 / ES0125220311
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07.10.2026 10:02:19
IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acciona-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acciona-Aktie gebracht.
Am 07.10.2016 wurde das Acciona-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Acciona-Anteile bei 66.98 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 14.930 Acciona-Aktien. Die gehaltenen Acciona-Anteile wären am 06.10.2026 3’129.29 EUR wert, da der Schlussstand 209.60 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 212.93 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Acciona bezifferte sich zuletzt auf 11.14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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