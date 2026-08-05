Acciona Aktie 978954 / ES0125220311
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05.08.2026 10:02:26
IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Acciona eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Acciona-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Acciona-Aktie betrug an diesem Tag 131.50 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.605 Acciona-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 1’631.94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 214.60 EUR belief. Damit wäre die Investition 63.19 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Acciona zuletzt 12.30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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