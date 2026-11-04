IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 10 Jahren eingefahren

Am 04.11.2016 wurde die Acciona-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 67.32 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 148.544 Acciona-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 210.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31’283.42 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 212.83 Prozent gesteigert.

Am Markt war Acciona jüngst 11.09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch