Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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27.08.2026 10:02:02
IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Telefonica-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Telefonica-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Telefonica-Papier bei 7.64 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Telefonica-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’308.050 Telefonica-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 3.61 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’720.75 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 52.79 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von Telefonica betrug jüngst 20.73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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