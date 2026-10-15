IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 5 Jahren eingebracht

Am 15.10.2021 wurde die Telefonica-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3.66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Telefonica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27.349 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 88.17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3.22 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 11.83 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Telefonica einen Börsenwert von 18.30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch