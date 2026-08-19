IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel wäre eine Investition in Solaria Energia von vor 5 Jahren heute wert

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Solaria Energia-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16.78 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hat, hat nun 59.613 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 993.14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.66 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 0.69 Prozent.

Zuletzt verbuchte Solaria Energia einen Börsenwert von 2.12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch