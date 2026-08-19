Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’355 0.2%  SPI 20’191 0.1%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’111 -0.1%  Euro 0.9405 0.0%  EStoxx50 6’477 0.1%  Gold 4’370 0.8%  Bitcoin 52’233 -0.7%  Dollar 0.8106 -0.2%  Öl 91.8 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850Geberit3017040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute
"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street
Bayer-Aktie: Dürre-Sommer wird zur Belastungsprobe - und zur Chance
Vinci-Angebot für All for One erhält Rückendeckung - Aktie im Fokus
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Suche...
ETF Sparplan

Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Anlage 19.08.2026 10:02:14

IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel wäre eine Investition in Solaria Energia von vor 5 Jahren heute wert

Vor Jahren in Solaria Energia eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Solaria Energia
17.20 EUR 2.35%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Solaria Energia-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16.78 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hat, hat nun 59.613 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 993.14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.66 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 0.69 Prozent.

Zuletzt verbuchte Solaria Energia einen Börsenwert von 2.12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Solaria Energia

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten