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25.11.2026 10:02:18
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Solaria Energia-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Solaria Energia-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Solaria Energia-Papier an diesem Tag bei 16.57 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.035 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 13.44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.08 EUR wert. Mit einer Performance von -18.92 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Solaria Energia jüngst 1.85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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