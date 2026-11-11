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|Lukrativer Solaria Energia-Einstieg?
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11.11.2026 10:02:29
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Solaria Energia-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Solaria Energia-Papier statt. Der Schlusskurs des Solaria Energia-Papiers betrug an diesem Tag 16.12 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 62.035 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Solaria Energia-Aktie auf 16.49 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’022.64 EUR wert. Damit wäre die Investition um 2.26 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Solaria Energia einen Börsenwert von 2.22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Solaria Energia
Analysen zu Solaria Energia
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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