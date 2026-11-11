IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Solaria Energia-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Solaria Energia-Papier statt. Der Schlusskurs des Solaria Energia-Papiers betrug an diesem Tag 16.12 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 62.035 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Solaria Energia-Aktie auf 16.49 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’022.64 EUR wert. Damit wäre die Investition um 2.26 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Solaria Energia einen Börsenwert von 2.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch