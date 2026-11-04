IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Solaria Energia-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Solaria Energia-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Solaria Energia-Papier 15.19 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.583 Solaria Energia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Solaria Energia-Anteile wären am 03.11.2026 102.21 EUR wert, da der Schlussstand 15.53 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 2.21 Prozent gestiegen.

Solaria Energia war somit zuletzt am Markt 2.01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch