Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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02.09.2026 10:02:14
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Solaria Energia von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Solaria Energia-Aktie an diesem Tag bei 13.10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7.637 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 129.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.95 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29.44 Prozent.
Solaria Energia wurde am Markt mit 2.19 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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