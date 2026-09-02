IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Solaria Energia von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Solaria Energia-Aktie an diesem Tag bei 13.10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7.637 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 129.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.95 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29.44 Prozent.

Solaria Energia wurde am Markt mit 2.19 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch