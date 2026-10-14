Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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14.10.2026 10:03:12
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Solaria Energia von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 14.10.2021 wurde das Solaria Energia-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14.83 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hat, hat nun 6.743 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 16.33 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 110.08 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 10.08 Prozent vermehrt.
Solaria Energia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.15 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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