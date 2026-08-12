Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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12.08.2026 10:02:28
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Solaria Energia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Solaria Energia-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Solaria Energia-Aktie bei 13.62 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hat, hat nun 7.345 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118.73 EUR, da sich der Wert einer Solaria Energia-Aktie am 11.08.2026 auf 16.17 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18.73 Prozent.
Solaria Energia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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