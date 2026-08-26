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Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014

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Lohnende Solaria Energia-Anlage? 26.08.2026 10:02:15

IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie Anlegern gebracht.

Solaria Energia
17.04 EUR -0.50%
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Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Solaria Energia-Anteile betrug an diesem Tag 0.76 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13’157.895 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 17.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 225’000.00 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 2’150.00 Prozent gleich.

Solaria Energia war somit zuletzt am Markt 2.19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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