Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’000 0.4%  SPI 19’860 0.5%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’464 0.2%  Euro 0.9455 0.2%  EStoxx50 6’312 0.1%  Gold 4’145 -3.3%  Bitcoin 68’917 -1.7%  Dollar 0.8312 0.3%  Öl 108.1 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie im Plus: Umleitung wegen brennender Powerbank an Bord
HUGO BOSS-Aktie im Plus: Personalwechsel im Vorstand - Nachfolger für CFO und COO Müller steht fest
Mercedes-Benz-Aktie gewinnt dennoch: Lieferengpass bremst Produktion in Sindelfingen
Arbeitsmarkt: Laut Ifo-Umfrage streichen die Firmen in Deutschland zuletzt weniger Jobs
TotalEnergies-Aktie fester: Konzern baut mit Partnern Socar und XRG Gasförderung in Aserbaidschan aus
Suche...
Plus500 Depot

Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Sacyr Vallehermoso-Performance 28.09.2026 10:02:19

IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Sacyr Vallehermoso-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Sacyr Vallehermoso
3.80 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Sacyr Vallehermoso-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3’571.429 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Depot. Die gehaltenen Sacyr Vallehermoso-Aktien wären am 25.09.2026 14’435.71 EUR wert, da der Schlussstand 4.04 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.36 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Sacyr Vallehermoso einen Börsenwert von 3.21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sacyr Vallehermoso S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?