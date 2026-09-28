Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214
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28.09.2026 10:02:19
IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Sacyr Vallehermoso-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Sacyr Vallehermoso-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3’571.429 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Depot. Die gehaltenen Sacyr Vallehermoso-Aktien wären am 25.09.2026 14’435.71 EUR wert, da der Schlussstand 4.04 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.36 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Sacyr Vallehermoso einen Börsenwert von 3.21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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