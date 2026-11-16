IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Sacyr Vallehermoso-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3.74 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 26.767 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 113.76 EUR, da sich der Wert einer Sacyr Vallehermoso-Aktie am 13.11.2026 auf 4.25 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 13.76 Prozent.

Alle Sacyr Vallehermoso-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch