IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sacyr Vallehermoso-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Sacyr Vallehermoso-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2.13 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 46.860 Sacyr Vallehermoso-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 3.98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 186.69 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 86.69 Prozent erhöht.

Alle Sacyr Vallehermoso-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch