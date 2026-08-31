IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sacyr Vallehermoso-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 31.08.2023 wurde das Sacyr Vallehermoso-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Sacyr Vallehermoso-Papiers betrug an diesem Tag 2.94 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das Sacyr Vallehermoso-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 340.368 Sacyr Vallehermoso-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4.30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’462.90 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 46.29 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Sacyr Vallehermoso eine Marktkapitalisierung von 3.42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch