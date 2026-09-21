IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sacyr Vallehermoso-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sacyr Vallehermoso-Aktie 3.58 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 279.174 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sacyr Vallehermoso-Aktie auf 4.12 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’150.75 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 15.08 Prozent.

Insgesamt war Sacyr Vallehermoso zuletzt 3.28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch