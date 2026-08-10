IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Sacyr Vallehermoso-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2.06 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 486.381 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.08.2026 2’225.68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4.58 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 122.57 Prozent.

Der Börsenwert von Sacyr Vallehermoso belief sich jüngst auf 3.64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch