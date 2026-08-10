Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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10.08.2026 10:02:24
IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Repsol-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Repsol-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7.40 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 13.506 Repsol-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 25.28 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 341.43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 241.43 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Repsol einen Börsenwert von 27.58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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