Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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12.10.2026 10:02:29
IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Repsol-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Repsol-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Repsol-Aktie bei 14.49 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.904 Repsol-Aktien im Depot. Die gehaltenen Repsol-Aktien wären am 09.10.2026 203.80 EUR wert, da der Schlussstand 29.52 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 103.80 Prozent.
Repsol erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31.74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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