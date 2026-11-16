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16.11.2026 10:02:16
IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Repsol-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Repsol-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Repsol-Aktie bei 13.59 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 735.835 Repsol-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 22’729.95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30.89 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 127.30 Prozent zugenommen.
Repsol markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33.21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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