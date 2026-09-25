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Red Electrica Aktie 33077347 / ES0173093024

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Langfristige Performance 25.09.2026 10:02:17

IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Red Electrica SA-Investment gewesen.

Red Electrica
14.11 CHF -0.53%
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Heute vor 5 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Red Electrica SA-Papier bei 17.38 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 5.755 Red Electrica SA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 15.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86.91 EUR wert. Mit einer Performance von -13.09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Red Electrica SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.15 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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