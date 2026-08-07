IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurde das Red Electrica SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20.23 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hat, hat nun 494.438 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (15.45 EUR), wäre das Investment nun 7’639.06 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 23.61 Prozent.

Der Red Electrica SA-Wert an der Börse wurde auf 8.29 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch