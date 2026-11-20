Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Red Electrica SA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 18.08 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 553.097 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’805.31 EUR, da sich der Wert einer Red Electrica SA-Aktie am 19.11.2026 auf 15.92 EUR belief. Mit einer Performance von -11.95 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 8.70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch