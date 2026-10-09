Red Electrica Aktie 33077347 / ES0173093024
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09.10.2026 10:02:31
IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Red Electrica SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Red Electrica SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16.35 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Red Electrica SA-Aktie investiert, befänden sich nun 611.621 Red Electrica SA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 8’990.83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14.70 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 10.09 Prozent gleich.
Red Electrica SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.90 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Red Electrica SA
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