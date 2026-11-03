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03.11.2026 10:02:17
IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Naturgy Energy-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Naturgy Energy-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Naturgy Energy-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Naturgy Energy-Anteile an diesem Tag bei 17.14 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Naturgy Energy-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.836 Naturgy Energy-Aktien. Die gehaltenen Naturgy Energy-Aktien wären am 02.11.2026 171.58 EUR wert, da der Schlussstand 29.40 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71.58 Prozent angezogen.
Naturgy Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27.49 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Naturgy Energy
Analysen zu Naturgy Energy
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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