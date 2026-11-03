IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Naturgy Energy-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Naturgy Energy-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Naturgy Energy-Anteile an diesem Tag bei 17.14 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Naturgy Energy-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.836 Naturgy Energy-Aktien. Die gehaltenen Naturgy Energy-Aktien wären am 02.11.2026 171.58 EUR wert, da der Schlussstand 29.40 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71.58 Prozent angezogen.

Naturgy Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27.49 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch