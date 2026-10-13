IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Die Naturgy Energy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26.32 EUR. Bei einem Naturgy Energy-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.799 Naturgy Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 30.32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115.20 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 15.20 Prozent.

Naturgy Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27.52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch