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Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314

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Naturgy Energy-Investition 01.09.2026 10:02:33

IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Naturgy Energy-Einstiegs gewesen.

Naturgy Energy
27.69 CHF 0.78%
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Heute vor 5 Jahren wurde die Naturgy Energy-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21.97 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.552 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 31.08.2026 134.09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29.46 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.09 Prozent vermehrt.

Naturgy Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27.43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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