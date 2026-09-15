IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Naturgy Energy-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Anteile betrug an diesem Tag 26.40 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 378.788 Naturgy Energy-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 10’962.12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.94 EUR belief. Mit einer Performance von +9.62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Naturgy Energy betrug jüngst 27.32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch