IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Naturgy Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Aktie betrug an diesem Tag 17.73 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 564.175 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 16’755.99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29.70 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 67.56 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Naturgy Energy belief sich zuletzt auf 27.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch