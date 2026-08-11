Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
11.08.2026 10:02:37
IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Naturgy Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Naturgy Energy-Papier via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Aktie betrug an diesem Tag 18.88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.297 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28.62 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151.59 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.59 Prozent vermehrt.
Am Markt war Naturgy Energy jüngst 26.62 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Naturgy Energy
Analysen zu Naturgy Energy
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.