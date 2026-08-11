IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Naturgy Energy-Papier via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Aktie betrug an diesem Tag 18.88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.297 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28.62 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151.59 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.59 Prozent vermehrt.

Am Markt war Naturgy Energy jüngst 26.62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch