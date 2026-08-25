IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Am 25.08.2023 wurde die Naturgy Energy-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26.20 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 381.679 Naturgy Energy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 11’297.71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29.60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.98 Prozent gesteigert.

Naturgy Energy war somit zuletzt am Markt 27.28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch