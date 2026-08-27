IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9.80 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101.999 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 13.93 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’420.85 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.08 Prozent gesteigert.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch