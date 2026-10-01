Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie 24705819 / ES0105025003
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01.10.2026 10:02:04
IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10.54 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.492 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers auf 11.92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113.15 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13.15 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA bezifferte sich zuletzt auf 7.58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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