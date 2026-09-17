IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 17.09.2023 wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8.10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 123.533 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’550.34 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 16.09.2026 auf 12.55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55.03 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich zuletzt auf 7.68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch