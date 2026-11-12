IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile betrug an diesem Tag 6.35 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157.480 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11.23 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’768.50 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76.85 Prozent angezogen.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL war somit zuletzt am Markt 2.45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch